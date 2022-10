Gemeente roept op om fietsenstalling aan station te gebruiken: “Fietsen staan ernaast, maar er is nog plaats”

Herenthout Jeugd­dienst organi­seert uitstappen in de herfstva­kan­tie: ga op ontdekking in Technopo­lis en het vogelop­vang­cen­trum

Hebben je kinderen nog wat tijd over in de herfstvakantie? De Jeugddienst van gemeente Herenthout organiseert twee leuke daguitstappen. Zo kan je wetenschappelijke experimenten uitvoeren in Technopolis en een dag in het vogelopvangcentrum vertoeven.

19 oktober