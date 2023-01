Gemeente is voorstander van fietstunnel aan Lostraat: “Een stuk veiliger dan fietsers over een brug te sturen”

Putte Lezing over dichter Marcel Proust in biblio­theek van Putte

Rita Backx en Peter Spoelders brengen op donderdag 26 januari in het kader van de Poëzieweek een lezing over de Franse dichter Marcel Proust, bekend van onder andere het werk ‘À la recherche du temps perdu’. De lezing vindt plaats in de openbare bibliotheek van Putte. “Dankzij Rita en Peter leren we Marcel Proust kennen aan de hand van een boeiende presentatie over zijn leven en omvangrijke werk, rijkelijk voorzien van beeld- en klankmateriaal”, klinkt het. De avond start om 20 uur. Inschrijven doe je via de bibliotheek: bibliotheek@putte.be of 015 76 78 81. De toegang bedraagt 3 euro.

10 januari