Geldezel krijgt werkstraf: “Ik dacht dat in contact stond met een goed doel”

Hij was volgens het parket destijds een geldezel. Zo leende hij zijn bankkaart uit aan een phishingbende die ruim twee jaar geleden 5.000 euro stal bij een slachtoffer. De bal in het dossier ging aan het rollen nadat het slachtoffer naar de politie stapte en klacht indiende. De politie kwam al snel uit bij de twintiger. Die kon hem identificeren omwille van het bankrekeningnummer. Naar eigen zeggen was hij naïef geweest om zijn bankkaart uit te lenen. “Ik werd gecontacteerd via Instagram en kon snel geld verdienen”, luidde het.

Geen bedrieglijk opzet

“Ik dacht dat ik contact stond met iemand die me wou helpen om corona door te komen. Er werd me beloofd dat ik maandelijks enkele honderden euro’s op mijn rekening zou krijgen.” Het parket dagvaardde de jongeman uit Heist-op-den-Berg omdat hij zijn minnelijke schikking niet had betaald. Op zitting vroeg het parket vorige maand al een werkstraf. De verdediging verzette zich daar niet tegen, maar vroeg in eerste instantie de vrijspraak. Volgens de raadsman van de jongeman waren er geen kwade bedoeling en was er dus geen bedrieglijk opzet.