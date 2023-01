Geen goed plan voor spoorwegbrug? Dan gaat sluiting overweg ook niet door: gemeente wacht op nieuw voorstel van Infrabel

ZonderschotDe sluiting van de spooroverweg in de Peremansheidestraat in Zonderschot (Heist-op-den-Berg) is nog niet voor morgen. Zowel gemeente als de buurt hebben al enige tijd niets meer gehoord van Infrabel, dat nog wel van plan is om de overweg te sluiten. De spoorwegbeheerder zegt zelf wachtende te zijn op feedback van de gemeente.

De buurt gaf in 2021 te kennen tegen de sluiting van de overweg in de Peremansheidestraat te zijn met de overhandiging van een petitie van 1.225 handtekeningen aan het gemeentebestuur. Volgens de bewoners geldt de straat als één van de belangrijkste verbindingswegen in het Heistse dorp. Infrabel koppelt de sluiting met de komst van een nieuwe spoorwegbrug in de Lostraat, die de doorstroming moet verbeteren. “De gemeente ging in het verleden principieel akkoord met de komst van een brug mits onder andere Infrabel onderzoekt wat de impact is van de sluiting van de overweg in de Peremansheidestraat. Hoe zit het met de resultaten van dit onderzoek?”, sprak Jan Baestaens tijdens de raadszitting van dinsdagavond. “Bij de sluiting van een overweg wordt er voortaan een nieuwe procedure met een openbaar onderzoek opgestart. De gemeente mag dan zijn advies geven en nadien nog eens in beroep gaan bij een beslissing van Infrabel. Wanneer mogen de inwoners dit openbaar onderzoek verwachten?”

Wachten op plan

“Als bestuur willen wij inzicht krijgen in hoe Infrabel die brug wil aanleggen”, nam schepen van Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA) het woord. “Als wij naar de bevolking willen trekken, wat wij uiteraard gaan doen, moeten we wel iets hebben om voor te stellen. Dat moet natuurlijk iets zijn dat wij hebben goedgekeurd. Het bouwplan van de brug dat we van Infrabel ontvingen, werden door de diensten en het college bekeken en niet goed bevonden. Onder andere de hellingsgraad lag veel te hoog. We hebben gevraagd om een beter voorstel te doen. Het combineren met de sluiting van de Peremansheide is dus voor ons nog niet aan de orde. We willen eerst dat men met een aanvaardbaar plan komt. Dat is de eerste stap.”

Volledig scherm HEIST-OP-DEN-BERG De spooroverweg aan de Peremansheidestraat © David Legreve

Reactie buurt

“Infrabel moet inderdaad door een nieuwe regelgeving, die vorig najaar werd goedgekeurd, voortaan de gemeente raadplegen bij een sluiting van een overweg. Uiteraard gaan wij tijdens het verplichte openbaar onderzoek onze bezwaarschriften indienen”, reageert buurtbewoner Dirk Ceulemans. “Daarnaast kijken we ook uit naar het nieuw mobiliteitsplan van de gemeente, waarin mogelijks meer nieuws zal staan over de toekomst van de overwegen. Dat zijn twee nieuwe elementen, maar voor de rest bleef het stil.”

Quote In de laatste versie gaat er extra aandacht uit naar de fietsver­bin­ding richting Peremans­hei­de­straat in Zonder­schot en de fietssnel­weg, namelijk om deze te voorzien met een zo kort mogelijke omrijfac­tor, Frédéric Petit, Infrabel

Aandacht naar fietsverbinding

Bij Infrabel zegt men te wachten op feedback van de gemeente. “De Lostraat is een belangrijke verbindingsweg, ook voor vrachtverkeer. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer, en bijgevolg ongelijkgrondse kruising met de spoorweg is in deze essentieel. Ter info: de gronden voor deze vervanging zijn reeds lange tijd in bezit van Infrabel”, zegt woordvoerder Frédéric Petit. “In de laatste versie van het voorontwerp, dat wij eind februari 2022 overgemaakt hebben aan de gemeente en waar wij nog op feedback wachten, zijn bijkomende fietsaansluitingen van op de nieuwe brug naar Peremansheidestraat en fietsostrade voorzien. Deze ingreep moet er, samen met de aanleg van de fietsostrade, voor zorgen dat de omrijfactor ook voor de omgeving en buurtbewoners van de Peremansheidestraat beperkt is.”

