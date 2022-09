Geen burgemeestersbal voor burgervader Moons, wél ‘Feest van de Heistenaar’: “Met foodtrucks, afterworkparty en Bumba”

Mechelen FOTOREEKS. Allemaal de handen in de lucht voor dat ene klokje

Op de Grote Markt in Mechelen was het zondag drummen voor een plekje. En daar had niet alleen het weer mee te maken. Voor het eerst sinds corona ging opnieuw het klokkenwerpen door. Enkele honderden mensen hoopten allemaal om dat ene rode plastic klokje te vangen dat recht geeft op een echt bronzen exemplaartje. In totaal was er een twintigtal klokjes te verdienen. “Het gaat een mooi plekje in de slaapkamer van onze dochter krijgen”, zei de vader van een van de gelukkige winnaars. Met het klokkenwerpen kwam er ook meteen een einde aan een hele dag historiek. Want in Mechelen ging vooraf voor de achtste keer ook de schuttersgildeconcentratie door. Met eerst een optocht doorheen het stadscentrum en daarna verschillende demonstraties van kruisboogschutters, luchtkarabijn schieten, en boogschieten op de liggende wip.

