Gaia tevreden over dierenwelzijn in Heist: gemeente krijgt score van 80%

“Deze score is een bevestiging dat we goed werk leveren”, zegt schepen van Dierenwelzijn Kathleen Vantyghem (N-VA). “Een aantal van de werkpunten die Gaia nog aangeeft, zijn ondertussen al gerealiseerd of zitten eraan te komen. Zo hebben we met Samuel Helsen ondertussen een nieuwe beleidsmedewerker voor dierenwelzijn en hebben we twee locaties op oog voor nieuwe hondenweides. Daarnaast willen we bij bewoners van sociale woningen ook bekijken of er afspraken kunnen gemaakt worden over het aantal huisdieren, wordt er een bijen- en dierenbeleidsplan opgemaakt en hebben we extra aandacht voor het behoud van biodiversiteit.” Gaia wees Heist nog wel op het feit dat er gezelschapsdieren als konijnen en hamsters worden verkocht op de zondagsmarkt en dat de gemeente circussen met gedomesticeerde dieren toelaat.