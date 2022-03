Finse studenten op bezoek in Sint-Lambertusinstituut: “Kregen een kijkje achter de schermen van onze afdelingen”

Het ging om zes studenten uit de lerarenopleiding van de University of Applied Sciences Campus Hämeenlinna, kortweg HAMK, vergezeld door een docent en een departementshoofd. “HAMK leidt studenten op via afstandsonderwijs, specifiek en uitsluitend in functie van beroepsvelden. Een bezoek aan een STEM-school zoals het Sint-Lambertusinstituut leek dus zeer toepasselijk”, zegt leerkracht Valérie Oosterlinck. “Samen met enkele peers van Thomas More kregen de Finse studenten een rondleiding op de school en mochten zij een kijkje nemen achter de schermen van de afdelingen mechanica, elektriciteit, bouw, dakwerken, lassen, carrosserie en houtbewerking. Op elke afdeling werden ze in het Engels te woord gestaan door leerlingen uit de derde graad. Zij gaven uitleg over hun praktijklessen, toonden hun werkstukken en demonstreerden zelfs enkele vakspecifieke skills.”