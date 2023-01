Fenne ontving meer dan 1.200 kerstkaartjes: “Uit Spanje, Frankrijk en Hongarije”

Volgens de laatste telling kreeg het gezin van Fenne, die autisme heeft, 1.274 kaartjes in de bus. “Uit alle hoeken van Vlaanderen en zelfs uit Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland kwamen er kaartjes. Er zit er ook eentje uit Hongarije bij. Toen ik op sociale media de vraag stelde om kaartjes te sturen, beloofde ik er ook bij om iedereen één terug te sturen. Ik had natuurlijk niet verwacht dat zo’n groot succes zou worden. Rond de 500 kaartjes heb ik verstuurd, maar financieel werd het uiteindelijk te zwaar om voor iedereen kaartjes te kopen. Ik vind het erg jammer, maar via deze weg wil ik iedereen bedanken die er één heeft gestuurd”, vertelt Sophie.

Communie

“Fenne was superblij met alle kaartjes, die we nu in een doos bewaren. Er zitten briefjes bij van ouders die zelf een kindje met autisme hebben en ook heel wat mooie teksten. Sommige mensen schrijven zelfs dat ze volgend jaar opnieuw een kaartje gaan sturen. Ook haar idool Sean Dhondt stuurde een kaartje, net als de commissaris van de politiezone Liedekerke. Voor Fenne was dat speciaal want zij wil later zelf agente worden. Op 23 april doet Fenne haar communie. Wie een kaartje wil sturen mag dat zeker doen en krijgt een bedankkaartje via email of Facebook teruggestuurd.”