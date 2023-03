Femke zwaait dorpsdichterschap uit met eerste dichtbundel: “Gezin als grootste inspiratiebron”

Nieuwe laadpalen in alle dorpsker­nen van Putte op komst

Het lokaal bestuur van Putte maakt werk van nieuwe laadpalen voor elektrische wagens op het grondgebied. “Er zijn op dit ogenblik publieke laadpalen gepland aan het gemeentehuis Putte-Centrum, op het rode plein in Beerzel, in de kern van Peulis en op het kerkplein in Grasheide. Andere laadpalen kunnen er nog komen, in kader van project ‘uitrol van de publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen’ van de Vlaamse overheid”, klinkt het. De nieuwe laadpalen komen er nog dit of volgend jaar. Putte telt momenteel rond de 30 publiek en semi-publieke laadpalen.