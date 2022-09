Feesten, feesten en nog eens feesten: dit zijn onze weekendtips voor de regio Mechelen

Aarschot Vogelspin gevonden bij Oh’Green in Aarschot

In Oh’Green in Aarschot deden enkele medewerkers vanmorgen een akelige ontdekking: er werd een vogelspin gevonden in het magazijn. Animal Rescue Service werd meteen gecontacteerd om het dier op te halen. “Vermoedelijk is de spin met een buitenlandse vracht meegekomen als verstekeling.”

14 september