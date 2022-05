Famos Koor en strijkersensemble Salabert vieren samen 20ste verjaardag met jubileumconcert

“In 2020 werd al een jubileumconcert voor het 20-jarig bestaan gepland, maar corona stak hier een stokje voor. Wij zijn dan ook zeer blij om in 2022 eindelijk ons jubileumconcert te mogen uitvoeren. Op het programma staan de beste nummers van al onze concerten van de voorbije 20 jaar. Koor en orkest staan onder de deskundige leiding van Jeannine Van de Moer, aan de piano zorgt Irene Goossens voor de begeleiding”, deelt Willy Goyvaerts van Famos Koor mee. “In januari 2000 werden plannen gesmeed om samen een koor te vormen. De eerste repetitie was wat de opkomst betreft een succes, maar zonder een goede dirigent zou het nooit lukken. En zo begon onder leiding van Martine Stevens het verhaal van het koor ‘De Mama’s en de Papa’s’, dat in 2005 zijn vijfjarig jubileum mocht vieren en werd omgedoopt tot FAMOS, afgeleid van Father’s and Mothers. Het strijkersensemble Salabert is in 2000 ontstaan uit een strijkkwartet en bestaat uit goede vrienden die graag samen musiceren.” Kaarten (10 Euro) zijn te verkrijgen bij Willy op 014/26.02.53 of via e-mail op famos@telenet.be. “In het gildenhuis van Wiekevorst is er op zondag 12 juni van 10 tot 13 uur, een tentoonstelling te bezichtigen over 20 jaar Famos. Ook voor of na het concert is deze tentoonstelling te bekijken”, klinkt het nog.