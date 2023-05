Familie van overleden Xander (7) organiseert Superheldendag: “Opbrengst gaat naar onderzoek van zeldzame hersentumor”

Na succes van vorig jaar staat Belle Perez ook dit jaar in Herenthout­se kerk met Kerstcon­cert

Kruimel Krachtig - want ieder kind is prachtig. Dat is de naam van de werkgroep die vorig jaar het succesvolle kerstconcert van Belle Perez in de Herenthoutse kerk in elkaar knutselde. Ook dit jaar komt er een winters optreden van de zangeres in haar thuisdorp. Datum: zaterdag 2 december.