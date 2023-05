Extra en intensievere controle op zwerfvuil in Heist: “Ondanks vele inspanningen blijft het een probleem”

Met seksdate in de val gelokt door 15-jarige: jeugdvoet­bal­trai­ner moet meteen naar de gevangenis

Een voormalig jeugdtrainer van een Oostendse voetbalclub heeft een jaar cel gekregen voor seksueel getinte gesprekken die hij voerde met een – voor hem – 12-jarige jongen. In werkelijkheid ging het om een 15-jarige die J.D. (55) met een seksdate in de val wilde lokken. “Hij voelde zich er zo wat in geluisd”, vertelde de advocaat van de vijftiger. Of hoe de trainer de ernst van de feiten niet leek te beseffen én achteraf zelfs nog bij een andere club aan de slag probeerde te gaan.