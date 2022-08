Extra bloedinzameling in Ten Kerselaere: “Ook in de vakantie blijft bloed van donoren noodzakelijk”

In Woonzorgcentrum Ten Kerselaere in Hallaar vindt op woensdag 17 augustus een bloedinzameling plaats. Donors kunnen er tussen 18 en 20.30 uur terecht. “In vakantieperiodes is het altijd wat moeilijker om bloed in te zamelen. Om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende bloed is voor patiënten die het nodig hebben, vindt op woensdag 17 augustus een extra bloedinzameling plaats. Want ook in de vakantie blijft bloed van donoren noodzakelijk om slachtoffers te kunnen helpen en operaties uit te voeren”, klinkt het bij het Rode Kruis, dat vraagt op voorhand in te schrijven op het donorportaal.rodekruis.be of door te bellen naar 0800 777 00.