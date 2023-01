Eurosong-winnaar heeft verleden bij Heistse academie: “Al op jonge leeftijd zag je dat hij talent had”

“Ik ken Stef al heel lang. Als achtjarige gaf ik hem drumles in de academie van Aarschot, waarvan hij afkomstig is. Daarna deed hij de middelbare graad in Heist-op-den-Berg, in de opleiding slagwerk en percussie. We spreken nu over de jaren 90”, vertelt de directrice. “Ik herinner mij hoe hij op zijn negende een eigen drumstudie had geschreven en ik dat voor hem op papier zette. Hij was jong maar al wel getalenteerd en veelzijdig. Stef had vooral een voorliefde voor pop en rock. Na Heist-op-den-Berg ging hij op het conservatorium in Gent muziekproductie studeren, maar het contact bleef. Hij was toen wat meer richting zang en piano aan het gaan.”