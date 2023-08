Eric Verbist kondigt afscheid uit politiek aan: “Voor het eerst in 65 jaar neemt er niemand uit onze familie deel aan de verkiezingen”

DE ZOMER VAN … de échte brand in de Mechelse Sint-Romboutska­the­draal: “De uitzending van de Olympische Spelen werd zelfs onderbro­ken”

29 augustus 1972. Dé dag waarop de ‘Maneblussers' hun naam alle eer aandeden. Na herstellingswerken aan het dak boven het hoofdaltaar was er brand uitgebroken in de Sint-Romboutskathedraal. “In een mum van tijd stond heel Mechelen op zijne kop”, herinnert Stef Backx (68) zich nog levendig. Terwijl de brandweer het vuur onder controle probeerde te krijgen en uiteindeljk een ravage kon verhinderen, hielp Stef samen met nog tal van andere Mechelaars om alle kunstschatten van de kathedraal in veiligheid te brengen.