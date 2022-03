Eerste steenlegging van nachtverblijf voor personen met beperking: “24 uur op 7 worden bewoners ondersteund”

Mechelen The Chick was graag decor voor Restaurant Misver­stand: “Was heel warm gegeven”

Vanavond gaan op Eén de deuren open van ‘Restaurant Misverstand’. Acht personen met jongdementie gaan er de uitdaging aan om ondanks hun haperende geheugen een restaurant te runnen. Het Mechelse restaurant The Chick was blij het decor te mogen leveren. “Het was een heel warm gegeven.”

16 maart