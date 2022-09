Eerste editie van Sportfest Hest op twee locaties: “Kom kennismaken met sportaanbod in Heist”

In het kader van de campagne ‘Maand van de Sportclub’ organiseert team Sport en Jeugd op 10 september de eerste editie van Sportfest Hest in samenwerking met heel wat lokale, erkende sportverenigingen én met Sportoase De Lo. “Tijdens dat evenement staan de deelnemende sportverenigingen in de kijker en kan de Heistenaar, zowel jong als oud, kennismaken met het sportaanbod in Heist door middel van initiaties, demo’s, sportactiviteiten met vrije inloop, randanimatie, enzovoort. Ook Sportoase De Lo neemt actief deel en koppelt er de campagne ‘Stronger Days’ aan, waarbij mensen kunnen kennismaken met hun fitnessaanbod”, deelt de dienst mee. Sportfest Hest vindt plaats op zaterdag 10 september tussen 10 en 16 uur op twee locaties: rondom De Sporthal, Lostraat 48 A, en zwembad Sportoase De Lo, Lostraat 70 A. Het gedetailleerde programma vind je op www.heist-op-den-berg.be/programma-sportfest. Inschrijven is voor sommige activiteiten aangewezen en kan via de link www.heist-op-den-berg/webshop.