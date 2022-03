Eerste editie ‘Fjost op’t Goor’ in Heist-Goor is mix van ambachten, animatie en kermis: “Met festiviteiten de grandeur van ‘t Goor terugbrengen”

Heist-GoorEnkele inwoners en zelfstandigen van Heist-Goor willen met ‘Fjost op’t Goor’ meer schwung brengen in het dorpsleven. Eind deze maand kan je in het kerkdorp ambachten bewonderen, een bezoekje brengen aan de kermis en genieten van animatie. “We willen de Goorenaren uit hun kot krijgen”, klinkt het bij het organiserend comité.

De eerste editie van ‘Fjost op’t Goor’ vindt plaats van zaterdag 26 maart tot en met dinsdag 29 maart. Pastoor Jef Bats krijgt de eer om zaterdag de feestdagen in gang te zetten met een lintje knip ter hoogte van de pastorie. “De voorbije twee jaren stond het sociale leven overal op een laag pitje, maar op ’t Goor was dit al enkele jaren wat minder dan voorheen. Ons kerkdorp, met toch meer dan 5.000 inwoners, heeft dan ook dringend een inhaalbeweging nodig”, vertellen Christine Slock en Jan Baestaens van de organisatie.

Jaarmarkt

“Tijdens de eindejaarsperiode zorgde de stuurgroep voor wat extra sfeer in de dorpskern door na jaren afwezigheid opnieuw een kerststal te plaatsen. Dat initiatief werd door inwoners gesmaakt en al snel ontstond het idee om de jaarmarkt nieuw leven in het blazen in de vorm van een ambachtenmarktje. Zoals in vele kerkdorpen was de jaarmarkt van Heist-Goor, hoewel ze vroeger zeer veel bezoekers lokte, afgekalfd en stilaan verwaterd en werd ze uiteindelijk, bij desinteresse van standhouders en publiek, afgevoerd. De bij de jaarmarkt horende kermis bleef al die jaren wel succesvol. Deze nieuwe combinatie van een ambachtenmarkt met de kermis werd omgedoopt tot ‘Fjost op‘t Goor’.”

Ambacht en animatie

Op de ambachtenmarkt van zaterdag 26 maart, die om 14 uur opent, kan je onder andere houtbrandkunst, een wolviltatelier, een theesommelier, een microbrouwerij de stiel van het ezelhoefkappen ontdekken. Die dag opent ook de kermis en is er animatie voorzien in de vorm van kindergrime, glittertattoos, nagelslagen, graffiti en de jeugdfanfare Toeternitoe. In Dorpscafé Nova is er van 13.30 tot 14.30 uur een demo linedance en kan je de ganse namiddag en avond terecht in het danscafé. Bij café ‘t Wit Paard kan je om 20 uur terecht voor een live optreden van The Joshua/Kirri experience. Zondag gaat de kermis om 14 uur open, maandag en dinsdag om 16 uur.

150 jaar parochie

“We zijn een tijdelijke vereniging met als doel de sfeer en gezelligheid in de dorpsgemeenschap te verhogen. We kijken dan ook al vooruit naar de volgende festiviteiten die het gemeenschapsgevoel zullen bevorderen”, legt het duo uit. “Voor volgend jaar zijn er grotere feestelijkheden gepland want dan bestaat de parochie St-Alfons, Heist-Goor 150 jaar. Een mooie gelegenheid om ‘Fjost op’t Goor’ te behouden en zo de Goorenaren uit hun kot te halen en ’t Goor zijn grandeur van weleer terug te geven.”