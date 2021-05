Eenzame Julien uit Heist krijgt eerste telefoontjes: “Zelfs mannen bellen me op”

Mechelen/Sint-Katelijne-Waver/Haacht/Keerbergen/Rotselaar Aanmel­dings­pro­ce­du­re voor secundaire school afgelopen: 3,5% leerlingen kreeg geen plaats toegewezen

6 mei De aanmeldingsprocedure voor de secundaire scholen in Mechelen, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Sint-Katelijne-Waver (het werkingsgebied van Lokaal Overleg Platform (LOP) Regio Mechelen) is achter de rug. 95 procent kreeg een school van eerste of tweede voorkeur toegewezen. 3,5 procent zit nog zonder school.