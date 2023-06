‘Een week gezonder’: Heist-op-den-Berg wil inwoners beter doen eten en drinken

Auto over de kop: twintiger overge­bracht naar het ziekenhuis

Op de Koningin Astridlaan in Mechelen is maandagavond een auto over de kop gegaan. Dit gebeurde nadat de chauffeur, een 25-jarige man, de controle over zijn stuur was verloren. De brandweer werd erbij gehaald, maar de chauffeur kon op eigen kracht uit het voertuig klauteren. Hij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval raakten in totaal drie voertuigen betrokken. Het voertuig dat over de kop was gegaan, botste eerst tegen een geparkeerd voertuig dat vervolgens op zijn beurt ook nog tegen een ander geparkeerd voertuig botste.