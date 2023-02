Een maand na aanpassing wil Heist regeling straatverlichting al bijsturen: “Willen lichten op later uur doven” (+ POLL)

Nathalie opent kleding­zaak LOF in Bergstraat: “Wil vaste waarde worden in het centrum”

“Je kan hier met een volledige outfit naar buiten stappen.” Nathalie Van den Wyngaert (35) opent dit weekend in de Bergstraat met LOF haar eigen kledingzaak. De Heistse verdiende de laatste jaren haar strepen in de retail, onder andere in de Mechelse zaak Lily. Met een eigen winkel in haar thuisgemeente komt er voor Nathalie een droom uit.