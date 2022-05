Duo staat terecht voor diefstal met geweld in woning: “Nadat ze werden betrapt sloegen ze de bewoonster op de grond”

Bonheiden Kasteel­fees­ten en zomerbar op kasteeldo­mein van Zellaer: “Willen in najaar starten met eerste werken aan brasserie en zaal”

Het kasteeldomein van Zellaer in Bonheiden is op zondag 15 mei het decor van de Kasteelfeesten, een organisatie van Puttenaars An Schoovaerts en Jurgen Mariën. Het koppel, dat op termijn een brasserie, feestzaal en b&b zal uitbaten op het domein, ontvangt deze zomer ook iedereen in hun vernieuwde zomerbar tegenover het kasteel.

