Dronken broers zorgen voor overlast in winkelstraat, één van hen duwt agente op de grond: “Dit soort geweld is niet langer te tolereren"

Booischot Kleine Steenweg in Booischot wordt deels groener en onthard: “Om verhar­dings­graad en snelheid te verminde­ren”

In de Kleine Steenweg in Booischot (Heist-op-den-Berg) zijn er deze week werken gestart in kader van het energie- en klimaatactieplan van Heist-op-den-Berg. Concreet wordt de 200 meter lange asfaltstrook in de scherpe bocht in de Kleine Steenweg onthard en vergroend.

14:04