Donuts van Donuttello vinden nieuw onderdak bij De Vier Bollekens: “Voorzien duizenden donuts voor braderij”

“2,5 jaar geleden opende we een pop-up in de Bergstraat. Het plan was dat die pop-up 2 maanden zou blijven maar dat was buiten het enthousiasme van de fans gerekend. Het werden 26 maanden vooraleer de deuren moesten sluiten omwille van de afbraak van het toenmalige pand. Er werd naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe plek maar dat bleek moeilijker dan verwacht. Tot we op een dag een berichtje kregen van Peter van De Vier Bollekes, de beste confiserie en geschenkwinkel in Heist-op-den-Berg. De zaakvoerders zijn fan van onze producten, hebben veel ervaring en hebben een mooi zaak. Het is een ideale match”, zegt medezaakvoerder van Donuttello Laurence Daems.

Populair in Heist

“Bij De Vier Bollekes openen we een shop-in-shop. Onze donuts zullen aan de etalage hun plaats krijgen. We zijn zeer blij dat we de draad in Heist kunnen oppikken. De laatste maanden kregen we elke dag berichtjes met de vraag wanneer we terug in Heist zouden komen. We hebben zaken in Antwerpen, Mechelen en Turnhout, maar onze winkel in Heist was het populairst. We staan er zeker nog voor open om elders een gelijkaardig concept uit te werken in kwalitatieve zaken.”