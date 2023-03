Dirk Van Noten is lijsttrekker van CD&V Heist-op-den-Berg in 2024

Diefstal van dure jas levert twintiger voorwaarde­lij­ke celstraf op: “Ik had het koud omdat ik woon in een huis zonder verwarming”

De rechter in Mechelen heeft een 23-jarige Algerijn veroordeeld tot 6 maanden met uitstel. De twintiger stond vorige maand terecht voor de diefstal van een jas. Eén van maar liefst bijna 400 euro. De diefstal dateert van midden januari 2023. De jas stal hij bij Inno in de Mechelse winkelstraat De Bruul. “De gestolen jas had hij onder zijn eigen jas verstopt”, vertelde het openbaar ministerie vorige maand. “Hij kon vrij snel na de diefstal worden gevat. Onder meer dankzij de winkeldetective.” De twintiger gaf de diefstal toe, maar beweerde dat hij de diefstal pleegde omwille van zijn situatie. “Ik had het koud en woon als illegaal in een woning zonder verwarming”, verklaarde de 23-jarige. Zijn advocaat Erwin Van Goolen vroeg op zitting een straf met uitstel. Na beraad ging de rechter daarop in. Ze veroordeelde de twintiger tot een celstraf van 6 maanden en een geldboete van 400 euro met uitstel. Indien het parket niet in beroep gaat, zal de twintiger binnenkort de gevangenis mogen verlaten.