Dieven stelen peperdure Range Rover van de oprit: “De kans dat ik hem terugzie, is klein. Maar ik hoop”

“Wij werden gealarmeerd omstreek 3.30 uur. Dit door het tracking systeem in de auto”, zegt Tijl. “Bij het beneden komen, merkte ik al dat het voertuig weg was.” Opmerkelijk. Tijl had niets opgemerkt of gehoord. “Het voertuig is niet opgestart en er was geen alarm”, klikt het nog. “De dief of dieven sloegen er ook in om de wagen mee te nemen zonder sleutels. Ook de hond had niets gehoord.”