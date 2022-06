De Spekhoeve opent zomerbar tussen de maïs: “Met hoevevlees op de kaart”

“In onze pop-up zomerbar kan je midden in een maïsveld bij een drankje genieten van de natuur. Bezoekers kunnen er ook kennismaken met de verschillende vleessoorten die we in onze hoevewinkel aanbieden. Onder andere een broodje spek of pens en hamburgers staan op de kaart. Voor ons is dit een manier om onze hoevewinkel bekender te maken en mensen te laten kennismaken met korte keten”, vertelt Karin Belmans. In de zomerbar, die eveneens de naam De Spekhoeve draagt, is plaats voor 100 personen. “We hebben verschillende hoekjes gemaakt tussen de maïs. Voor de zomervakantie willen we nog wat livemuziek voorzien, maar verwacht hier zeker geen luide fuifmuziek. We zitten in het midden van de natuur en de rust is één van onze grootste troeven. Onze zomerbar blijft staan tot en met 25 september in het weekend. In juli en augustus zullen we ook op donderdag en vrijdag open zijn, enkel op droge dagen.”