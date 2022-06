Cyriel en José vieren 60ste huwelijksverjaardag in woonzorghuis Ten Kerselaere

“Hun eerste ontmoeting was in het ziekenhuis waar de zus van Cyriel werkte. Cyriel van het Zonderschot werd er verzorgd door de charmante José uit Heist-Goor. Een tweede ontmoeting was er op de lokale kermis en al snel had José ook interesse in de toneelkunsten van Cyriel. Dit kon niet anders dan uitlopen op een huwelijk in juni 1962 en al snel werd dit mooie huwelijk bekroond met een eerste zoon Marc, twee jaar later was het de beurt aan Jan en in 1969 werd Greet geboren... Als bankier en verpleegster woonde ze samen met de drie kinderen lange tijd in Tremelo, maar op latere leeftijd is het koppel verhuisd naar Heist-op-den-Berg. En nu is het koppel gesetteld in Ten Kerselaere waar ze nog gelukkig genieten van hun welverdiend pensioen. 60 jaar getrouwd zijn, is niet iedereen gegeven. We willen dit dan ook niet zomaar voorbij laten gaan”, klinkt het bij Ten Kerselaere.