Coverband Elentriek speelt opnieuw concert voor goede doelen: “Stem uit een lijst van 150 nummers”

“Stemmen hoef je helemaal niet alleen te doen. Pas wanneer je je krachten bundelt met vrienden, familie of collega’s kan je daadwerkelijk een verschil maken en de playlist voor 23 december grondig door mekaar schudden. We hebben daarvoor een handig lijstje opgesteld dat je kan downloaden, uitprinten en ophangen”, deelt de band mee. “Stemmen is heel eenvoudig. Je gaat naar www.elentriek.com, je kiest een nummer uit de lijst van 150 en vult een voor jou passend bedrag in. Je kan zo veel nummers sponsoren als je zelf wil. Zodra de betaling binnen is passen wij onze teller aan op de website en wordt je keuze aan de playlist toegevoegd.” Tickets voor het benefietconcert zijn verkrijgbaar via CC Zwaneberg. “We zoeken nog helpende handen om op 23 december de toog, voortoog, bonnetjes en vestiaire te bemannen. Heb je interesse? Stuur dan een bericht naar info@elentriek.com”, klinkt het nog.