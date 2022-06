“Corona of niet, er moest en zou dit jaar een braderij komen”: Heists evenement van het jaar is terug van weggeweest

De braderij van Heist-op-den-Berg telt dit jaar 160 standen, inclusief kermiskramen die hun vaste plaats krijgen op het Cultuurplein. Niet minder dan in 2019. “Corona heeft geen invloed gehad op de interesse vanuit de middenstand en verenigingen. Je merkt dat iedereen weer zin heeft om deel uit te maken van de braderij. Het zal dus een braderij worden zoals we ze in Heist-op-den-Berg kennen, want het concept blijft onveranderd; overdag profiteren van de eerste solden en genieten van een drankje of hapje, ‘s avonds de dansbenen strekken. Waarom iets veranderen dat al jarenlang populair is?”, zegt Gert Vercammen van het Bergstraatcomité. “Geen haar op ons hoofd dat er aan dacht om dit jaar geen braderij te organiseren. Het is hét grootste feestweekend van Heist. Bovendien is het een belangrijke inkomstenbron voor de handelaars en de horeca van het centrum. In januari zijn we gestart met de eerste voorbereidingen, corona of niet. Er moest en zou dit jaar een braderij komen. Het volk zit er ook op te wachten. Ik vermoed dat we opnieuw om en bij de 40.000 bezoekers mogen verwachten.”