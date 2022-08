Conceptstore NÓU verhuist in september naar nieuwe locatie: “Ik werd meteen verliefd op dit pand”

Heist-op-den-BergNevenka-Liesbeth Verhoeven verhuist in september met haar zaak NÓU naar een nieuw pand. Ver is ze het niet gaan zoeken, want de conceptstore vond opnieuw in de Bergstraat onderdak. Een voormalige schoenenwinkel, die de laatste dertig jaar leegstond en voorzien is van een authentieke etalage, biedt NÓU meer ruimte.