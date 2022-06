Chiro Heist-Centrum organiseert 57ste Chirofeesten: Mexicaans feestje, spikeball, quiz en livemuziek op programma

De feesten starten op vrijdagavond met een kinderfuif en ‘Fiesta Sombrero’, een Mexicaans dansfeest. “Na het succes van vorig jaar organiseren we op zaterdag voor de tweede keer een fietseling. Deze fietstocht bestaat uit drie volledig uitgepijlde fietstochten van 35, 70 of 90 km. Om 14 uur starten we met het spikeball-tornooi, een teamsport waarbij twee tegen twee gespeeld wordt. Zaterdagavond hebben we een gevarieerde quiz voor jong en oud in Zaal de Zwaan in petto”, klinkt het. Zondag staat in teken van het volleybaltornooi, het speelfestijn voor kinderen en de ‘tot-slot-show’, een spektakel met muziek, dans en acts. “We sluiten de Chirofeesten af in stijl met de allround coverband Elentriek. Zij zullen naar goede gewoonte een feestje laten losbarsten in de biertent met hun rock-, pop- en dancemuziek. En natuurlijk kan je een heel weekend lang genieten op ons gezellig terras.”