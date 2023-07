Chauffeur (32) met levenslang rijverbod zwalpt over de rijbaan: “Ik reed omdat mijn nieuwe vriendin plots onwel was geworden”

INTERVIEW. Drummer Antony Van der Wee is meer dan ‘de man van Karen Damen’: “Ik burgemees­ter? Dat grapje is een eigen leven gaan leiden”

De man achter Karen Damen treedt op de voorgrond. Antony Van der Wee staat als drummer van de nieuwe eightiesband Top Guns voor een drukke (festival)zomer en als kersvers dorpspoliticus voor een druk (verkiezings)jaar. “Toen we Sean Dhondt via een berichtje vroegen of hij wou meedoen, had hij binnen de twee minuten bevestigd.”