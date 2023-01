Carnaval, Valentijn en solden bij Kringwinkel Zuiderkempen

Putte Gemeente organi­seert infosessie rond energiebe­spa­ring in Klein Boom

Het lokaal bestuur van Putte organiseert op donderdag 2 februari een gratis infosessie om snel energie te besparen. “Verwacht een avond vol tips die je weinig geld kosten, maar wel een grote impact hebben. De energiemarkt is de laatste tijd op zijn minst woelig te noemen, vele burgers kreunen onder de stijgende energiekosten. Met deze infosessie hopen we zo hun maandelijkse kosten te drukken”, aldus burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). De infosessie start om 19.30 uur in GC Klein Boom.Heb je interesse of wens je meer info? Dit kan via milieudienst@putte.be of op nummer 015 76 78 95.

