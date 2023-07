Café ‘t Wit Paard nodigt vier bands uit voor nieuwste editie Metal Militia

“Toen hij hulp nodig had, was die er niet”: Pawel (35) sterft in Psychia­trisch Centrum, parket opent onderzoek

Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van Pawel Radkiewicz (35), kort nadat hij opgenomen was in het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) in Duffel. Daar verbleef hij op een afdeling waar hij net intensief opgevolgd had moeten worden. “Ons leven is sindsdien een nachtmerrie”, reageert zijn moeder.