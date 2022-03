Café De Oude Zwaan in Bergstraat maakt plaats voor appartementen: “Willen opnieuw achter de toog staan, maar wel alleen in de Bergstraat”

“Door een waterlek in de winkel ernaast liep het café een achttal maanden geleden waterschade op. Het café bleef uiteindelijk voorgoed dicht. Het einde was abrupter dan we hadden verwacht en gehoopt, maar het zat er sowieso aan te komen. We willen alle klanten en onze huurbazen bedanken voor de fijne jaren”, vertelt Marcel, gemeenteraadslid voor oppositiepartij ETA+ in Heist.

Als hoogtepunt in die 15 jaar verwijst hij naar ‘Red Rita’, een inzamelingsactie voor Rita Aerts. “26.000 euro hebben we toen ingezameld om haar ernstige vorm van hepatitis te laten behandelen. Dat zijn zaken die je nooit vergeet. De supportersclubs voor Niels Albert en later voor Wout van Aert hebben ons ook heel wat mooie momenten geschonken. Het afscheid van Niels tijdens het criterium is ongetwijfeld één van de hoogtepunten. De supportersclub van Wout is momenteel verhuisd naar café Zwarte Lola in de Molenstraat.” Als de mogelijkheid zich voordoet staan Marcel en Annick binnen enkel tijd opnieuw achter een toog. “Heel wat klanten klampen ons aan met de vraag of we een nieuwe horecazaak gaan openen. Opnieuw café houden zien we zeker zitten, maar dan moet het wel in de Bergstraat zijn. We zien wel waar onze toekomst ligt.”