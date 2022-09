Buurtplek wordt aangepast voor betere toegankelijkheid: “Drempels worden afgevlakt en er komt een verbrede zon”

“Het zijn oplossingen die passen binnen het concept van de natuurlijke speel- en buurtplek. De huidige drempels bij de hoofdingang aan de Biekorfstraat, de Rode Kruisstraat en de L. Van Kerckhovenstraat worden afgevlakt voor een vlottere toegang. Centraal in het gebied nabij het speelbos zal het hoofdpad op het uiteinde een verbrede zone krijgen zodat rolwagens er makkelijker kunnen keren en de aangepaste picknickbank voor rolstoelgebruikers komt op een andere plek in de buurt van het hoofdpad”, deelt het bestuur mee. “Niet alles is op te lossen omdat we de plek specifiek rond het concept ‘speelnatuur’ uitbouwden. Een specifiek aanbod van toestellen voor kinderen in een rolstoel is hier niet weerhouden. Maar het zal een aandachtspunt zijn bij de inrichting van andere speelplekken verspreid over het grondgebied. Telkens zullen we bekijken of we daar al dan niet specifiek op kunnen inzetten. Team Openbaar Domein zal in eigen beheer zorgen voor de uitvoering van deze aanpassingen in de volgende maanden.”