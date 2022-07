Buurderij Hèst maakt doorstart vanaf 5 juli: “Elke dinsdag welkom voor verse lokale producten”

Mechelen Vooruit voert actie tegen woonbeleid: “Woning in Mechelen 64.000 euro duurder in vier jaar”

Vooruit heeft woensdagochtend actie gevoerd voor het station van Mechelen tegen het Vlaamse woonbeleid. “De gemiddelde woning in Mechelen is 64.000 euro duurder geworden in 4 jaar.”

29 juni