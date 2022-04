Bushalte aan zwembad De Lo niet voor morgen: “Maar het staat wel op ons verlanglijstje”

Met de (bel)bus een ritje maken naar het zwembad De Lo in Heist-op-den-berg is nog niet voor morgen. Tijdens de laatste gemeenteraadszitting werd er gepleit voor de komst van een belbushalte ter hoogte van het zwembad in de Lostraat. “Voor oudere mensen of mensen die niet over een wagen beschikken zou een belbushalte een oplossing kunnen zijn”, sprak gemeenteraadslid Marcel Van Hoof (ETA+). Het lokaal bestuur wacht eerst de plannen van een spoorwegbrug in de Lostraat af. “We willen in functie daarvan afstemmen wat we doen. We hebben eerder al gevraagd of er een volwaardige halte kan komen, maar dan moet er een verhoogde stopplaats worden aangelegd. Aangezien er recent al veel werkzaamheden zijn gebeurd in de Lostraat houden we de boot voorlopig af. Maar het staat dus wel op ons verlanglijstje. Bezoekers van het zwembad vinden aan De Sporthal een bushalte op 400 à 500 meter van het zwembad”, aldus schepen van Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA).