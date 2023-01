Burgerinitiatief ‘Red het speelbos’ overhandigt rol met 600 namen: “Hopelijk denkt men na over maatschappelijke waarde van het bos”

De buurtbewoners en lokale Chiro zijn van mening dat het bos, dat door de verkaveling van de voormalige Aldi-site dreigt te verdwijnen, een meerwaarde betekent voor het centrum van Heist. Tijdens de overhandiging kregen ze het gezelschap van een vertegenwoordiger van Greenpeace. “We weten dat het om kleinstedelijk gebied gaat, maar dat neemt niet weg dat er in het centrum geen groen mag zijn. Het gaat hier om één van de laatste groene stukjes in onze kern”, sprak buurtbewoner Ben Verloy. De burgers hopen dat de gemeente op termijn de portefeuille opent. “Een andere petitie, voor een gemeentelijke aankoop van het bos, is nog lopende. Deze telt momenteel om en bij de 1.400 handtekeningen. We hopen dat de gemeente niet alleen denkt aan de economische waarde van het bos maar ook aan de maatschappelijke en natuurlijke”, aldus Senne Heremans. Wouters en Moons spraken niet voor hun beurt. “Het openbaar onderzoek is net afgerond en de gecoro moet binnenkort de bezwaren nog behandelen. Voor we conclusies gaan trekken, wachten we de bevindingen van de gecoro af.”