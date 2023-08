Burgemeester over komst van camera’s: “Hopelijk iets voor in 2024"

Schol, op Internatio­na­le Bierdag! Ontdek hier 7 biercafés in de provincie Antwerpen

Elke eerste vrijdag van de maand augustus is het Internationale Bierdag. En dat moet gevierd worden met wat gerstenat. Onze redactie ging dan ook op zoek naar enkele cafés in de provincie Antwerpen die kunnen uitpakken met een uitgebreid assortiment bieren. Of je nu houdt van een gewone pint of liever een lokaal brouwsel probeert: in deze biercafés proef je ze allemaal.