Brits jazztrio Jazz Sabbath brengt interpretaties van Black Sabbath-nummers op podium van Hnita

Het Britse jazztrio Jazz Sabbath komt op zondag 30 oktober naar de vernieuwde Hnita-Hoeve in Heist-op-den-Berg voor een exclusief namiddagconcert. Jazz Sabbath speelt instrumentale interpretaties van het werk van de legendarische Britse hardrockband Black Sabbath. Het trio liet in 2020 van zich spreken door in een documentaire te laten uitschijnen dat hun pianist Milton Keanes de oorspronkelijke componist is van de nummers van Black Sabbath. Het optreden start om 15 uur. Basisprijs voor een ticket is 19 euro, te verkrijgen via www.hnitajazzclub.be.