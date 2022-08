Bratz Monkey Rockabilly Boogy lokt duizend oldtimers: “Geen record, wel succes”

Hallaar TERRASTIP Relaxen in een maïsveld met vers en lokaal hoevevlees tussen een broodje

In de pop-up Zomerbar De Spekhoeve in Hallaar (Heist-op-den-Berg) kan je nog tot eind september relaxen met een drankje en een stevige hap midden in een maïsveld. Een bezoekje aan de zomerbar leerde ons dat het niet de meest luxueuze maar wel één van de gezelligste is uit de streek.

5 augustus