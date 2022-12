Booischot heeft na jaren zonder opnieuw een kersttafereel: “Wilden terug aanknopen met de traditie”

“Vroeger was het traditie dat Landelijke een kerststal plaatste in Booischot-dorp. Helaas, de tand de tijds maakte dat de kerststal van weleer niet meer bruikbaar was om te zetten en dus verschillende jaren had het dorp geen kersttafereel meer. Booischot was hiermee een van de weinige kerkdorpen die geen tafereel had. Het bestuur van Landelijk gilde Booischot wou terug aanknopen met de traditie en plaatste enkele jaren geleden al de eindejaarsboodschap maar we wilden nog verder gaan. Dit weekend werd een kerstsilhouette, een uit cortenstaal gelaserde kersttafereel, geplaatst”, deelt de vereniging mee. “De Booischotse gemeenschap hielp mee aan de realisatie. De opbrengst van de takeaway Breughel-plank, die we eind november organiseerden, heeft genoeg duiten in het zakje gebracht om de kerstsilhouette te bekostigen. Met de energie en het vakmanschap van enkele bestuursleden zijn we erin geslaagd om een futureproof tafereel te maken dat de volgende decennia kan meegaan.”