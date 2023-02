Bistro Maginique plaatst sociale tafel: “Voor klanten die nood hebben aan babbeltje en sociaal contact”

“Vanuit Horeca Webzine werd er richting de horeca-uitbaters van Vlaanderen een oproep gelanceerd om sociale tafels te zetten. Een initiatief waar ik me in kan vinden. Er komen hier geregeld mensen alleen een hapje eten of iets drinken. Bij een aantal merk je ook dat ze nood hebben aan een babbel. Aan de sociale tafel kunnen ze kennismaken met andere klanten. Ik richt me met mijn tafel niet alleen tot de ouderen, maar tot alle leeftijden”, zegt zaakvoerder Jelle Trevels (33). “De sociale tafel is een beetje als de toog van het café. Al is voor ouderen een tafel veel laagdrempeliger dan een toog. Momenteel staan er acht stoelen aan de tafel, maar dat kan nog uitgebreid worden. In grootsteden kom je wel vaker grote tafels tegen, waaraan dan verschillende klanten kunnen zitten, maar in Heist-op-den-Berg is iets nieuws. We zullen wel zien wat het geeft. Voor extra gezelligheid heb ik ook een pitjesbak en een boek speelkaarten op de tafel gelegd.”