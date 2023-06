BIJZONDERE BEROEPEN. Veldwachter Hans ruilde fabriek in voor bos: “Wie hier de boel op z’n kop komt zetten, krijgt met mij te maken”

“Dit is zonder twijfelen mijn droomjob.” Hans Limet (36), veldwachter van De Averegten in Hallaar, ruilde in 2016 de fabriek in voor het bos. Sinds enkele jaren woont hij ook in het provinciaal groendomein, waar hij zich naast de natuur ook ontfermt over het papierwerk en de handhaving. Vandaag vertelt Hans over zijn bijzonder beroep, waarvoor hij zelfs 80 uur naar de politieschool is moeten gaan. En dat heeft zo z’n voordelen.