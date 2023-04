Bewoners Roggeveldenstraat protesteren tegen maatregel in naburige straat: “Krijgen nu meer verkeer te slikken”

Fietsster (53) gewond bij aanrijding met auto

In de Gijsbeekstraat in Hombeek bij Mechelen is een 53-jarige vrouw gewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw liep lichte verwondingen op. Zij werd aangereden met haar fiets. Op het moment van het ongeval was ze aan het fietsen. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.