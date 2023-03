Bewolking in Heist-Op-Den-Berg vanochtend

Heistenaar Thomas Van Woensel (28) geeft op tijdens zwaarste ultraloop ter wereld: “Op het einde was ik kotsmisse­lijk”

Heistenaar Thomas Van Woensel (28) heeft de handdoek in de ring moeten gooien tijdens de Barkley Marathons in het Amerikaanse Tennessee. De ervaren ultraloper was één van de 40 deelnemers van de wedstrijd die wordt omschreven als ‘de gekste en zwaarste ultraloop’ ter wereld. “Toch wil ik nog eens deelnemen.” Hij vertelt over zijn zware laatste kilometers.