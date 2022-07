Beweegbank aan Sporthal De Lichten: “Voorzien van infopanelen met laagdrempelige oefeningen”

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg liet aan Sporthal De Lichten in deelgemeente Booischot een beweegbank plaatsen. Een beweegbank is een meerpersoonszitbank met allerlei beweegfuncties. “Onderzoek wijst uit dat mensen actiever zijn als er zich dichter bij hun woonplaats sportinfrastructuur bevindt. Daarom kocht team Sport en Jeugd Heist-op-den-Berg via de groepsaankoop van Sport Vlaanderen een mobiele Ipitup-beweegbank”, deelt sportschepen Eva Van den Brande (Open Vld) mee. “De bank staat op dit moment opgesteld aan sporthal De Lichten in Booischot en kan door iedereen vrij gebruikt worden. Ze is voorzien van infopanelen met laagdrempelige oefeningen. Wie meer uitgebreide oefeningen wenst, kan zich gratis registreren op www.ipitup.be.”